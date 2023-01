Loto de la Plozévétienne Plozévet Plozévet Catégories d’Évènement: Finistère

Loto de la Plozévétienne Plozévet, 4 mars 2023, Plozévet . Loto de la Plozévétienne 39 Avenue Georges Le Bail Centre Culturel Avel Dro Plozévet Finistère Centre Culturel Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail

2023-03-04 – 2023-03-04

Centre Culturel Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail

Finistère Loto animé par Jean-Marie.

De nombreux lots bons d’achats, hi-fi, vidéo Coffrets dégustation… Loto perso et bingo Petit train bigouden Buvette et restauration sur place. Venez tenter votre chance ! romualdmorvan76@gmail.com +33 6 63 23 87 89 Centre Culturel Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet

