Salle polyvalente, le dimanche 6 mars 2022 à 14:30

12 parties comprenant 2 quines et un carton plein + une partie enfant avant l’entracte + une partie carton vide en clôture Nombreux lots (petit électro-ménager, lots de viande, jambons, etc.) et un bon d’achat de 300 euros à Super U. Buvette et buffet (viennoiseries, crêpes…)

Achat des cartons à l’entrée, avec réduction suivant la quantité achetée

Organisé par l’Amicale Bouliste de Montrabé Salle polyvalente Allée Antoine Candela – 31850 Montrabé Montrabé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T14:30:00 2022-03-06T18:30:00

