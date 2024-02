Loto de la Passe Croisée Salle des fêtes Neuvic, dimanche 10 mars 2024.

Loto de la Passe Croisée Salle des fêtes Neuvic Corrèze

L’association La Passe Croisée organise son traditionnel super loto avec de nombreux lots à gagner d’une valeur totale de plus de 5 000€ téléviseur, matériel informatique, produits de bien-être, linge de maison, appareils ménagers… sans oublier une bourriche. Venez nombreux!

A 14h, début du tirage à 14h30 4€ le carton 10€ les 3 15€ les 5 et 20€ les 8

Buvette, pâtisseries et crêpes .

Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10

Salle des fêtes Avenue des Marronniers

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine bernard_gendre@orange.fr

