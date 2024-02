LOTO DE LA MLC Espace Napoléon Forel Rupt-sur-Moselle, samedi 17 février 2024.

LOTO DE LA MLC Espace Napoléon Forel Rupt-sur-Moselle Vosges

Samedi

La Maison des Loisirs et de la Culture (MLC) organise un loto à l’Espace Napoléon Forel. Bons d’achat à gagner, placement libre et limité à 100 personnes. Restauration et buvette sur place, réservations par téléphone. Samedi à 19 h et dimanche à 13h.Tout public

4 EUR.

Début : 2024-02-17 19:00:00

fin : 2024-02-17

Espace Napoléon Forel 31 rue Napoléon Forel

Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est

