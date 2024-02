Loto de la Maris Stella Salle des fêtes Le croisic, dimanche 17 mars 2024.

Loto de la Maris Stella Venez passer un agréable moment en famille, de nombreux lots sont à gagner : – Nuit pour 2 personnes au Fort de l’Océan – Bon d’achat Intermarché 200€ – Stage de voile La traditionnelle lo… Dimanche 17 mars, 14h30 Salle des fêtes Inscription: 3

Venez passer un agréable moment en famille, de nombreux lots sont à gagner :

– Nuit pour 2 personnes au Fort de l’Océan

– Bon d’achat Intermarché 200€

– Stage de voile

La traditionnelle loterie sera tirée à l’entracte.

Bar et pâtisseries vous attendent.

Renseignements supplémentaire sur le site Facebook de la Maris Stella.

Salle des fêtes Rue du Pont de Chat 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

