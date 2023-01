LOTO DE LA JEUNE GARDE Éloyes Éloyes Éloyes Catégories d’Évènement: Éloyes

Vosges Éloyes CROISIERE MEDITERRANEENNE

SEJOUR COSTA BRAVA

DEJEUNER CROISIERE

STAGE DE CONDUITE GEOPARC

WEEK END BIEN ETRE

ENTREES RULANTICA

REPAS SPECTACLE

ENVELOPPES TOUTES GAGNANTES 2 EUROS PRIX : 4 EUROS LE CARTON – 6 CARTONS 20 EUROS RESERVATIONS RECOMMANDEES : 350 places massonpat@outlook.fr +33 7 64 23 30 86 —

