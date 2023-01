Loto de la fraternité Chessy-les-Prés Chessy-les-Prés Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Chessy-les-Prés Catégories d’Évènement: Aube

Chessy-les-Prés

Loto de la fraternité Chessy-les-Prés, 21 janvier 2023, Chessy-les-Prés Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Chessy-les-Prés. Loto de la fraternité salle des fêtes Chessy-les-Prés Aube 2 Rue Maréchal Foch

2023-01-21 – 2023-01-21 Chessy-les-Prés

Aube Chessy-les-Prés 1 Eur 3 15 Samedi 21 janvier : CHESSY LES PRES – Loto de la fraternité à 20h30 à la salle des fêtes. Nombreux lots à gagner : téléviseur 80 cm, barre de son, séjour de 4 jours dans le Gers pour 2 personnes, robot pâtissier, cafetière Senseo, kit trois en un (raclette, grill, crêpière), imprimante multi-fonctions, batterie de cuisine Téfal, massage pieds de luxe avec chaleur, etc. Tombola gratuite. Buvette et restauration sur place. Tarifs : 3 € le carton, 15 € la plaque de 8, 2, 15 cartons, 10 € la formule jeux + vitrine, 1 € le carton enfant. Sur réservation : +33 (0)6 12 19 79 15 – +33 (03 25 42 39 96. Organisé par le groupement inter-paroissial et familial d’Ervy-le-Châtel. vivispeckel

Chessy-les-Prés

dernière mise à jour : 2022-12-23 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Chessy-les-Prés Autres Lieu Chessy-les-Prés Adresse salle des fêtes Chessy-les-Prés Aube 2 Rue Maréchal Foch Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Ville Chessy-les-Prés Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Chessy-les-Prés lieuville Chessy-les-Prés Departement Aube

Chessy-les-Prés Chessy-les-Prés Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Chessy-les-Prés Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chessy-les-pres-office-de-tourisme-du-pays-dothe-armance-chessy-les-pres/

Loto de la fraternité Chessy-les-Prés 2023-01-21 was last modified: by Loto de la fraternité Chessy-les-Prés Chessy-les-Prés 21 janvier 2023 2 Rue Maréchal Foch Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Aube Chessy-les-Prés Chessy-les-Prés, Aube salle des fêtes Chessy-les-Prés Aube

Chessy-les-Prés Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Chessy-les-Prés Aube