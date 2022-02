Loto de la chasse Saint Hubert Beaumes-de-Venise Beaumes-de-Venise Catégories d’évènement: Beaumes-de-Venise

Vaucluse

Loto de la chasse Saint Hubert Beaumes-de-Venise, 13 février 2022, Beaumes-de-Venise. Loto de la chasse Saint Hubert Salle des fêtes Place du marché Beaumes-de-Venise

2022-02-13 18:00:00 – 2022-02-13 Salle des fêtes Place du marché

Beaumes-de-Venise Vaucluse Beaumes-de-Venise Amateurs de loto, venez gagner un des nombreux lots mis en jeu ! beaumesdevenise@ventouxprovence.fr +33 4 90 62 94 39 Salle des fêtes Place du marché Beaumes-de-Venise

dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Beaumes-de-Venise, Vaucluse Autres Lieu Beaumes-de-Venise Adresse Salle des fêtes Place du marché Ville Beaumes-de-Venise lieuville Salle des fêtes Place du marché Beaumes-de-Venise Departement Vaucluse

Beaumes-de-Venise Beaumes-de-Venise Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaumes-de-venise/

Loto de la chasse Saint Hubert Beaumes-de-Venise 2022-02-13 was last modified: by Loto de la chasse Saint Hubert Beaumes-de-Venise Beaumes-de-Venise 13 février 2022 Beaumes-de-Venise Vaucluse

Beaumes-de-Venise Vaucluse