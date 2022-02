Loto de l’A.B.L. – Samedi 5 mars Espace Canal des 2 Mers Lespinasse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Espace Canal des 2 Mers, le samedi 5 mars à 21:00

De nombreux lots sont à gagner : Tablette, brouette garnie, corbeille de gras, bons d’achat de 50€ à 300€… La traditionnelle soupe au fromage clôturera cette soirée (2€). Vente de boissons et de patisseries sur place. Passe vaccinale et port du masque obligatoire. Tarif : 3 € le carton 10€ la plaque de 4 15€ la plaque de 6 20€ la plaque de 12 L’Amicale Bouliste Lespinassoise vous attend nombreux pour le retour de son grand loto Espace Canal des 2 Mers Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse Haute-Garonne

