Loto de Gourdon Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Loto de Gourdon Gourdon, 19 mars 2022, Gourdon. Loto de Gourdon Gourdon

2022-03-19 21:00:00 – 2022-03-19

Gourdon Lot Gourdon 1.5 EUR A gagner :

1 cuisse de boeuf, 1 agneau entier, divers colis (valeur 500€), “Cave à vin” de 75 bouteilles et de nombreux autres lots…

Partie “Arc-en-ciel” (Gain de 50€ à 300€) Organisé par le comité des fêtes. Grosse tombola et buvette sur place. +33 6 88 15 95 01 A gagner :

1 cuisse de boeuf, 1 agneau entier, divers colis (valeur 500€), “Cave à vin” de 75 bouteilles et de nombreux autres lots…

Partie “Arc-en-ciel” (Gain de 50€ à 300€) ©Alejandro Garay

Gourdon

dernière mise à jour : 2022-03-04 par OT Gourdon

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Ville Gourdon lieuville Gourdon Departement Lot

Gourdon Gourdon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon/

Loto de Gourdon Gourdon 2022-03-19 was last modified: by Loto de Gourdon Gourdon Gourdon 19 mars 2022 Gourdon Lot

Gourdon Lot