Loto de Fourges Salle des Fêtes Vexin-sur-Epte, samedi 10 février 2024.

Loto de Fourges Salle des Fêtes Vexin-sur-Epte Eure

Samedi 10 février à la salle des fêtes de Fourges. Loto organisé et animé par le comité des fêtes de Fourges.

De nombreux lots à gagner

– Bons d’achats (200€, 150€, 100€, 75€ et 50€)

– Filets garnis

– Coffret vins

– Petit électroménager

Ouverture des portes à partir de 18h et début du jeu à 20h

Réservation obligatoire au 02 32 53 57 45

1 carton 3€, 6 cartons 15€, 12 cartons 20€

Restauration et buvette sur place

Informations et réservations auprès de Rénald Delalin au 02 32 53 57 45

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 18:00:00

fin : 2024-02-10 22:00:00

Salle des Fêtes FOURGES

Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie

L’événement Loto de Fourges Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération