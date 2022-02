Loto de Criquiers Criquiers Criquiers Catégories d’évènement: Criquiers

Loto de Criquiers Salle des Fêtes 71 Rue Principale Criquiers

2022-03-12 18:00:00 – 2022-03-12 23:00:00

Criquiers Seine-Maritime Criquiers Ouverture des portes à 18h00 – Début des jeux à 20h00 – Salle des fêtes

Animé par M LOTTIN

+ de 2000€ en jeu

Formule repas avec 1 carton offert

Buvette et restauration sur place

PASS VACCINAL & PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Loto organisé par l’association Sports et Loisirs de Criquiers

Réservations : 06 37 84 55 08 – 06 16 81 56 11

M LOTTIN – 06 69 16 16 23 Salle des Fêtes 71 Rue Principale Criquiers

