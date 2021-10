Bègles Salle Jean Lurçat Bègles, Gironde Loto d’Automne du CAB Athlétisme Salle Jean Lurçat Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Ouverture des portes à 18h. Début du loto à 19h30. TV – tablette numérique – appareil photo numérique -plancha- friteuse – ménagère- service de table- lampes – fer à repasser – fer à lisser- fer à friser – batteur électrique- paniers garnis. partie spéciale enfants : microscope et télescope – jeux de sociétés. 1 carton 3€ – 3 cartons 8€ – 6 cartons 15€ – 10 cartons 25 € – plaque à 25€. billets de tombola 3€ Restauration et buvette sur place. Sandwichs, boissons, café, crêpes, gâteaux. Loto d’Automne du CAB Athlétisme Salle Jean Lurçat 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Bègles Gironde

