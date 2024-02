Loto d’automne Salle des fêtes Carsac-de-Gurson, samedi 9 mars 2024.

Loto d’automne Salle des fêtes Carsac-de-Gurson Dordogne

Le comité des fêtes organise un loto à la salle des fêtes. Les portes ouvrent à 19h30 et le loto débute à 20h45.

De nombreux lots sont à gagner !

Buvette et pâtisseries sur place.

Le comité des fêtes organise un loto à la salle des fêtes. Les portes ouvrent à 19h30 et le loto débute à 20h45.

De nombreux lots sont à gagner !

Buvette et pâtisseries sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:30:00

fin : 2024-03-09

Salle des fêtes Le bourg

Carsac-de-Gurson 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Loto d’automne Carsac-de-Gurson a été mis à jour le 2024-02-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides