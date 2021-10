Bègles (33130) Salle Saint Maurice Bègles (33130), Gironde Loto d’Automne CAB Football Salle Saint Maurice Bègles (33130) Catégories d’évènement: Bègles (33130)

Gironde

Loto d’Automne CAB Football Salle Saint Maurice, 13 novembre 2021, Bègles (33130). Loto d’Automne CAB Football

Salle Saint Maurice, le samedi 13 novembre à 18:00

Ouverture de la salle : 18h Début du LOTO : 19h 1 carton : 3 € 3 cartons : 8 € 6 cartons + 1 carton gratuit + 1 bingo : 18 € 1 planche + 1 carton gratuit + 1 bingo : 18 € tombola : 2 € la case bingo : 2 € le ticket Centrale vapeur, aspirateur, réfrigérateur top, robot multifonctions, bons d’achats de 50 € à 100 €, lots boucheries , vins, bowling, lot surprise Restauration et buvette sur place. Loto d’Automne CAB Football Salle Saint Maurice 105 rue Alexis Capelle 33130 Begles Bègles (33130) Lafon Féline Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T18:00:00 2021-11-13T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles (33130), Gironde Autres Lieu Salle Saint Maurice Adresse 105 rue Alexis Capelle 33130 Begles Ville Bègles (33130) lieuville Salle Saint Maurice Bègles (33130)