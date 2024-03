Loto d’Audrix Salle socio-culturelle Audrix, samedi 23 mars 2024.

Loto d’Audrix Salle socio-culturelle Audrix Dordogne

Loto en 12 parties 1 carton offert à chaque participant. A gagner 2 bons d’achat de 150 €, 1 de 50€ et un autre de 25€, une caissette de viande, des jambons, des corbeilles de fruits et de légumes, 1 panier garni et de nombreux autres lots. 1,50€ le carton, 8€ les 6, 15€ les 13. Tombola.

Le Comité de loisirs d’Audrix organise un loto en 12 parties, 1 carton offert à chaque participant. A gagner 2 bons d’achat de 150 €, 1 de 50€ et un autre de 25€. En jeu une caissette de viande, des jambons, des corbeilles de fruits et de légumes, 1 panier garni et de nombreux autres lots. Prix des cartons 1,50€ l’unité, 8€ les 6, 15€ les 13. Une tombola sera ensuite organisée avec 15 lots à gagner jambon, paniers garnis, etc… L’ ouverture des portes se fera dès 19h. 1.5 1.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Salle socio-culturelle Route de Proumeyssac

Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Loto d’Audrix Audrix a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère