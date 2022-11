LOTO Concorès Concorès Catégories d’évènement: Concorès

Lot

LOTO Concorès, 23 novembre 2022, Concorès. LOTO

Salle des Fêtes Concorès Lot OT Gourdon

2022-11-23 14:30:00 14:30:00 – 2022-11-23 Concorès

Lot Concorès Nombreux lots : bons d’achats, corbeilles gourmandes,… organisé par l’ASCL de Concorès jacques.sepiere@orange.fr ADT

Concorès

dernière mise à jour : 2022-11-14 par OT Gourdon

Détails Catégories d’évènement: Concorès, Lot Autres Lieu Concorès Adresse Salle des Fêtes Concorès Lot OT Gourdon Ville Concorès lieuville Concorès Departement Lot

Concorès Concorès Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concores/

LOTO Concorès 2022-11-23 was last modified: by LOTO Concorès Concorès 23 novembre 2022 Concorès Lot Salle des Fêtes Concorès Lot OT Gourdon

Concorès Lot