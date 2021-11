Saint-Paul-lès-Romans Saint-Paul-lès-Romans 26750, Saint-Paul-lès-Romans Loto Comité des Fêtes Saint-Paul-lès-Romans Saint-Paul-lès-Romans Catégories d’évènement: 26750

Saint-Paul-lès-Romans

Loto Comité des Fêtes
2021-11-28

13:00:00 – 14:00:00

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Gains alimentaires : pâtés, saucissons, jambon, noix, paniers garnis, demi agneau ….

Gros lots super parties : 2 bons d’achat de 300€ au Centre Leclerc de Saint Paul les Romans

ouverture des portes 13h

début du loto à 14h cdfsaintpaul@orange.fr Saint-Paul-lès-Romans

