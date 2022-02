Loto – Comédie de Colmar, par les villages Vogelgrun Vogelgrun Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Vogelgrun

Loto – Comédie de Colmar, par les villages Vogelgrun, 14 mai 2022, Vogelgrun. Loto – Comédie de Colmar, par les villages Vogelgrun

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-14

Vogelgrun Haut-Rhin Vogelgrun Il est le roi des soirées loto, qu’il anime avec fantaisie et brio.Et voici l’heure des retrouvailles entre le père et sa fille adoptive, de retour au village pour y réaliser un documentaire. Le moment, enfin, de se découvrir l’un l’autre ? Dès 14 ans. +33 3 89 71 94 31 Il est le roi des soirées loto, qu’il anime avec fantaisie et brio.Et voici l’heure des retrouvailles entre le père et sa fille adoptive, de retour au village pour y réaliser un documentaire. Le moment, enfin, de se découvrir l’un l’autre ? Dès 14 ans. Vogelgrun

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Vogelgrun Autres Lieu Vogelgrun Adresse Ville Vogelgrun lieuville Vogelgrun Departement Haut-Rhin

Vogelgrun Vogelgrun Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vogelgrun/

Loto – Comédie de Colmar, par les villages Vogelgrun 2022-05-14 was last modified: by Loto – Comédie de Colmar, par les villages Vogelgrun Vogelgrun 14 mai 2022 Haut-Rhin Vogelgrun

Vogelgrun Haut-Rhin