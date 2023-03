Loto Combeaufontaine Combeaufontaine Catégories d’Évènement: Combeaufontaine

Haute-Saône

Loto, 17 mars 2023, Combeaufontaine. Maison Familiale Rurale

2023-03-17 – 2023-03-17 Combeaufontaine

Haute-Saône Combeaufontaine Organisé par la MFR pour financer pour récolter des fonds afin de financer un voyage humanitaire à Madagascar pour les élèves. Buvette et restauration sur place. +33 3 84 92 10 48 Combeaufontaine

