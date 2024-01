LOTO COLLÈGE APEL NOTRE DAME Marvejols, vendredi 9 février 2024.

LOTO COLLÈGE APEL NOTRE DAME Marvejols Lozère

Venez tenter votre chance au loto annuel du collège Notre Dame avec en jeu 1er lot 400 € en bons d’achat 2ème lot 300€ en bon d’achats et 3ème lot 150 € en bons d’achat (Gévau’Kdo, bons alimentaires, bons carburants…). 2.50 € le carton partie sans…

Rue du Stade

Marvejols 48100 Lozère Occitanie apelcollegenotredame@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 00:00:00



