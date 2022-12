Loto Club Taurin Fontvieillois Fontvieille Fontvieille Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Fontvieille 17 parties, 10€ la plaque de 6 cartons, 18€ la plaque de 12.

10 quines, 5 cartons pleins , la super banaste et la consolante !!

(12 jambons crus, 6 quarts d’agneau, 4 blocs foire gras, 3 demi-agneaux, 4 longes de porc, 2 cuisses de boeuf, volailles, 110 bouteilles de vin, nombreux articles divers, douceurs et gourmandises….) Le Loto du Club Taurin Fontvieillois. Vous pourrez jouer à la salle polyvalente et dans les bars du village !! ctfonvieillois@free.fr +33 4 90 54 67 49 Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille

