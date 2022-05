LOTO Ciel 31 Handball salle des fêtes Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

LOTO Ciel31 Handball ——————– ### Vendredi 13 mai 2022, 21h, à la salle des fêtes d’Escalquens _(Ouverture des portes à 20h)_ **De nombreux lots à gagner :** – VTT – BBQ – Box – Enceintes blutooths – Trotinnet – Tickets axtivités, etc… **Restauration et Buvette sur place** **Tombola pesée du jambon** : 2€ le ticket **2 carton** : 3€ **4 cartons** : 10€ **10 cartons** : 16€

Vendredi 13 mai 2022 salle des fêtes Place François Mitterrand, 31750, Escalquens

