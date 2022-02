Loto Chessy-les-Prés Chessy-les-Prés Catégories d’évènement: Aube

Chessy-les-Prés

Loto Chessy-les-Prés, 12 mars 2022, Chessy-les-Prés. Loto Chessy-les-Prés

2022-03-12 18:30:00 – 2022-03-12

Chessy-les-Prés Aube Chessy-les-Prés Eur 10 Samedi 12 mars : CHESSY LES PRES – Loto à partir de 18h30 à la salle des fêtes. Nombreux lots : 1 bon d’achat de 200 €, 1 ordinateur 14″, 1 cake factory, autres bons d’achats… 3 cartons 10 €, formule 6 ou 12 cartons avec jeux 20 €. Pass sanitaire et masque obligatoire (pour es déplacements dans la salle). Organisé par le comité des fêtes de Racines. Réservation : +33 (0)6 79 08 33 01 +33 6 79 08 33 01 Samedi 12 mars : CHESSY LES PRES – Loto à partir de 18h30 à la salle des fêtes. Nombreux lots : 1 bon d’achat de 200 €, 1 ordinateur 14″, 1 cake factory, autres bons d’achats… 3 cartons 10 €, formule 6 ou 12 cartons avec jeux 20 €. Pass sanitaire et masque obligatoire (pour es déplacements dans la salle). Organisé par le comité des fêtes de Racines. Réservation : +33 (0)6 79 08 33 01 Chessy-les-Prés

dernière mise à jour : 2022-02-23 par Pays d’Othe Armance

Détails Catégories d’évènement: Aube, Chessy-les-Prés Autres Lieu Chessy-les-Prés Adresse Ville Chessy-les-Prés lieuville Chessy-les-Prés Departement Aube

Chessy-les-Prés Chessy-les-Prés Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chessy-les-pres/

Loto Chessy-les-Prés 2022-03-12 was last modified: by Loto Chessy-les-Prés Chessy-les-Prés 12 mars 2022 Aube Chessy-les-Prés

Chessy-les-Prés Aube