Loto Chauffailles, 23 janvier 2022, Chauffailles. Loto Salle Léonce Georges Rue Gambetta Chauffailles

2022-01-23 11:30:00 – 2022-01-23 Salle Léonce Georges Rue Gambetta

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles Loto organisé par le pétanque club de Chauffailles

Ouverture des portes à 11h30. Fermeture avant 14h si la salle est complète

Animé par Carton Gagnant

Dotation : 4000€ de lots

Dernier Carton : 1000€/300€/150€ en bons d’achat Carrefour Market

Double chance/Speedy Loto/Plaquettes/Partie enfants

4€ le carton

10€ les 6 cartons

16€ les 12 cartons

