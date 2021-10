Loto Châtelaudren-Plouagat, 16 janvier 2022, Châtelaudren-Plouagat. Loto Châtelaudren-Plouagat

2022-01-16 – 2022-01-16

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Châtelaudren-Plouagat L’amicale Laïque organise un loto. amicalelaiquechatelaudren@gmail.com L’amicale Laïque organise un loto. Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat, Côtes-d'Armor Autres Lieu Châtelaudren-Plouagat Adresse Ville Châtelaudren-Plouagat lieuville Châtelaudren-Plouagat