Loto Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille, 23 octobre 2022, Champagnac-la-NoailleChampagnac-la-Noaille. Loto

Champagnac-la-Noaille Corrze OT d’Egletons Haute Vienne TourismeHaute Vienne Tourisme Champagnac-la-Noaille

2022-10-23 14:30:00 14:30:00 – 2022-10-23 Champagnac-la-Noaille

Corrze Champagnac-la-Noaille Corrze Le Bourg Salle des fêtes Champagnac-la-Noaille Super loto du club des aînés Lou Liadour. De nombreux lots à remporter : bon d’achat d’une valeur de 300€, canards gras, karcher, électroménager, linge de maison, et bien d’autres ! À 14h30 à la salle des fêtes de Champagnac-la-Noaille.

Renseignements : 06 79 55 30 37 s.coucharriere@orange.fr +33 6 79 55 30 37 Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille

dernière mise à jour : 2022-10-10 par OT d’Egletons Haute Vienne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille, Corrze Autres Lieu Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Adresse Champagnac-la-Noaille Corrze OT d'Egletons Haute Vienne TourismeHaute Vienne Tourisme Ville Champagnac-la-NoailleChampagnac-la-Noaille lieuville Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Departement Corrze

Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-NoailleChampagnac-la-Noaille Corrze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagnac-la-noaillechampagnac-la-noaille/

Loto Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille 2022-10-23 was last modified: by Loto Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille 23 octobre 2022 Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Corrze OT d'Egletons Corrze

Champagnac-la-NoailleChampagnac-la-Noaille Corrze