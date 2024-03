Loto Salle polyvalente Châlus, samedi 16 mars 2024.

Loto Salle polyvalente Châlus Haute-Vienne

Loto animé et organisé par l’us des feuillardiers.

1ere partie à 20h45. Total de 15 parties.

Lots à gagner demi-cochon, 4 caddies alimentaires, jambons de pays, bons d’achat, imprimante, cafetière Tassimo, et de nombreux autres lots ! Buvette et gâteaux sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16 23:00:00

Salle polyvalente Place Salvador Allende

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine secretariat@mairiechalus87.fr

L’événement Loto Châlus a été mis à jour le 2024-03-06 par SPL Terres de Limousin