Maury CENTRE DE LOISIRS MAURY Maury, Pyrénées-Orientales LOTO CENTRE DE LOISIRS MAURY Maury Catégories d’évènement: Maury

Pyrénées-Orientales

LOTO CENTRE DE LOISIRS MAURY, 11 novembre 2021, Maury. LOTO

CENTRE DE LOISIRS MAURY, le jeudi 11 novembre à 15:00

Les chasseurs de sanglier organisent un loto 25 parties+ tombola 5 tirages. Le JEUDI 11 NOVEMBRE A 15H AU CENTRE DE LOISIRS DE MAURY. BUVETTE ET PATISSERIES.LOTS BONS D’ACHATS CARREFOUR, tombola SPECIAL NOEL.VENEZ NOMBREUX! pass sanitaire obligatoire.

PRIX DES CARTONS 12€, tombola 1€ le ticket. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

LOTO DES CHASSEURS 25PARTIES + TOMBOLA CENTRE DE LOISIRS MAURY AVENUE JEAN JAURES 66460 Maury Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T15:00:00 2021-11-11T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maury, Pyrénées-Orientales Autres Lieu CENTRE DE LOISIRS MAURY Adresse AVENUE JEAN JAURES 66460 Ville Maury lieuville CENTRE DE LOISIRS MAURY Maury