LOTO Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

Moselle

LOTO Cattenom, 9 avril 2022, Cattenom. LOTO Cattenom

2022-04-09 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-09

Cattenom Moselle Faites vos jeux ! Loto, bingo et pesée de jambon sont au programme de cette soirée. Plus de 2500 € de lots et bons d’achat sont à gagner. 7 cartons : 10 €, 15 cartons : 15 €, 24 cartons : 30 € ou à l’unité : 1,50 €. Buvette et restauration seront disponibles sur place. soudesecoles57@gmail.com +33 7 81 44 33 63 https://www.facebook.com/lesou.desecoles.12 Sou des Écoles

Cattenom

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Cattenom, Moselle Autres Lieu Cattenom Adresse Ville Cattenom lieuville Cattenom Departement Moselle

Cattenom Cattenom Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cattenom/

LOTO Cattenom 2022-04-09 was last modified: by LOTO Cattenom Cattenom 9 avril 2022 Cattenom Moselle

Cattenom Moselle