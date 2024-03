Loto Calandreta Ametlier Palais des congrès Béziers, dimanche 7 avril 2024.

Loto Calandreta Ametlier Palais des congrès Béziers Dimanche 7 avril, 14h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-07 14:30

Fin : 2024-04-07 17:30

Loto, bingo, tombola avec de nombreux lots Dimanche 7 avril, 14h30 1

Loto associatif au profit de l’école Calandreta Ametlier

+ de 2000 € de lots.

Un séjour d’une valeur de 500 €

Bons d’achat , places de spectacles, lot de commerçants, …

1 carton : 2 €

6 cartons : 10 €

14 cartons : 20 €

Bingo et tombola

Buvette et snacking sur place.

Palais des congrès 29 avenue Saint Saens Béziers 34500 Hérault