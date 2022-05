Loto Cabannes Cabannes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Loto Cabannes, 8 mai 2022, Cabannes. Loto Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes

Cabannes Bouches-du-Rhône Loto organisé par l’Association des Vétérans du Football de Cabannes.

De nombreux lots à gagner : Spa, TV, Barbecue, Salon de jardin, Bon d’achat, Petit électroménager …



6 parties cartons pleins + 18 quines + 1 partie surprise. Loto organisé par l’Association des Vétérans du Football de Cabannes. +33 4 90 90 47 96 Loto organisé par l’Association des Vétérans du Football de Cabannes.

