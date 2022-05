Loto Bouse Blangy-le-Château Blangy-le-Château Catégories d’évènement: Blangy-le-Château

Calvados

Loto Bouse Blangy-le-Château, 6 juin 2022, Blangy-le-Château. Loto Bouse Blangy-le-Château

2022-06-06 – 2022-06-06

Blangy-le-Château Calvados La règle du jeu du Loto Bouse :

Dans le pré quadrillé comme un damier avec un colorant, chaque case a son numéro. Vous pariez sur un numéro, exemple le 13, on lâche une vache et si Madame se soulage sur le 13, c’est gagné ! La règle du jeu du Loto Bouse :

Dans le pré quadrillé comme un damier avec un colorant, chaque case a son numéro. Vous pariez sur un numéro, exemple le 13, on lâche une vache et si Madame se soulage sur le 13, c’est gagné ! +33 2 31 64 75 07 https://www.blangy-le-chateau.fr/ La règle du jeu du Loto Bouse :

Dans le pré quadrillé comme un damier avec un colorant, chaque case a son numéro. Vous pariez sur un numéro, exemple le 13, on lâche une vache et si Madame se soulage sur le 13, c’est gagné ! Blangy-le-Château

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Blangy-le-Château, Calvados Autres Lieu Blangy-le-Château Adresse Ville Blangy-le-Château lieuville Blangy-le-Château Departement Calvados

Blangy-le-Château Blangy-le-Château Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blangy-le-chateau/

Loto Bouse Blangy-le-Château 2022-06-06 was last modified: by Loto Bouse Blangy-le-Château Blangy-le-Château 6 juin 2022 Blangy-le-Château Calvados

Blangy-le-Château Calvados