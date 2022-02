Loto Bons-en-Chablais, 26 février 2022, Bons-en-Chablais. Loto Salle des Fêtes 49, Place Castione della Prescolana Bons-en-Chablais

2022-02-26 19:00:00 19:00:00 – 2022-02-26 Salle des Fêtes 49, Place Castione della Prescolana

Bons-en-Chablais Haute-Savoie Bons-en-Chablais EUR 20 20 2ème édition du loto du club de Handball, avec 16 parties et de nombreux lots à gagner: scooter, télévision, trottinette électrique, ordinateur portable, paire de ski, robot aspirateur, bons d’achats….

Buvette et petite restauration sur place handball.csl@gmail.com https://handball-club-bons-en-chablais.com/ Salle des Fêtes 49, Place Castione della Prescolana Bons-en-Chablais

