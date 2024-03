Loto Salle polyvalente Blanzac, samedi 6 avril 2024.

Loto Salle polyvalente Blanzac Haute-Vienne

Profitez d’un après-midi jeux et tentez de remporter l’un des nombreux lots (corbeilles garnies, volailles, bons d’achat de 250€, 70€ et 50€ et autres lots de valeur). Une tombola sera proposée ainsi qu’un buffet buvette. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:30:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Salle polyvalente Le bourg

Blanzac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Loto Blanzac a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Pays du Haut Limousin