Loto Blanzac Blanzac Catégories d’évènement: Blanzac

Haute-Loire

Loto Blanzac, 30 avril 2022, Blanzac. Loto salle des fêtes le bourg Blanzac

2022-04-30 – 2022-04-30 salle des fêtes le bourg

Blanzac Haute-Loire Blanzac L’APE de l’école publique de Blanzac organise un loto. 1er lot: 200€ de bon d’achat à Géant Casino; 2e lot: 4 entrées au parc d’attraction du Pal; 3e lot: une télévision; et bien d’autres lots encore… Venez nombreux! +33 6 18 28 50 37 salle des fêtes le bourg Blanzac

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Blanzac, Haute-Loire Autres Lieu Blanzac Adresse salle des fêtes le bourg Ville Blanzac lieuville salle des fêtes le bourg Blanzac Departement Haute-Loire

Blanzac Blanzac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanzac/

Loto Blanzac 2022-04-30 was last modified: by Loto Blanzac Blanzac 30 avril 2022 Blanzac Haute-Loire

Blanzac Haute-Loire