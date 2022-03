Loto / Bingo Saint-Jean-de-Marsacq Saint-Jean-de-Marsacq Catégories d’évènement: Landes

Saint-Jean-de-Marsacq

Loto / Bingo Saint-Jean-de-Marsacq, 2 avril 2022, Saint-Jean-de-Marsacq. Loto / Bingo Saint-Jean-de-Marsacq

2022-04-02 – 2022-04-02

Saint-Jean-de-Marsacq Landes Saint-Jean-de-Marsacq Loto Bingo

15h00 Loto des enfants

20h30 Loto / Bingo des adultes

Nombreux Lots : Bons d’achat, Plancha à gaz Forge Adour, Trottinette Électrique 3€ le carton

8€ les 5

10€ la planche

2€ le bingo

1 carton gratuit pour les voisins D et G de chaque gagnant. Sandwich, Crêpes, Merveilles. Loto Bingo

Saint-Jean-de-Marsacq

