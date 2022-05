Loto Bingo Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Catégories d’évènement: Finistère

Lampaul-Guimiliau

Loto Bingo Lampaul-Guimiliau, 8 mai 2022, Lampaul-Guimiliau. Loto Bingo Lampaul-Guimiliau

2022-05-08 – 2022-05-08

Animé par Jessica. Plus de 3.500 € de lots : 1.500 € de bons d'achat, télévision, Enceintes bluetooth, petit train, places de foot SB29, grandes corbeilles garnies, deux traversées pour l'Île de Batz, série été, crêpières, et de nombreux autres lots de valeur. Buvette et restauration sur place. Ouverture des portes 11 h. Tarif : 1 carte – 3 €

