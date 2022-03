Loto bingo Guiche, 16 avril 2022, Guiche.

Loto bingo Salle des fêtes Chemin de l’école Guiche

2022-04-16 – 2022-04-16 Salle des fêtes Chemin de l’école

Guiche Pyrénées-Atlantiques

18h, ouverture des portes.

18h30, début du loto.

Nombreux bons d’achat 500, 300, 100 €, téléviseur, ordinateur portable, jambons, viandes et de très nombreux autres lots . Parties enfants, 3 overboards. Bingo, bon d’achat de 300€, et bingo de consolation. Salle chauffée, buvette et restauration.

18h, ouverture des portes.

18h30, début du loto.

Nombreux bons d’achat 500, 300, 100 €, téléviseur, ordinateur portable, jambons, viandes et de très nombreux autres lots . Parties enfants, 3 overboards. Bingo, bon d’achat de 300€, et bingo de consolation. Salle chauffée, buvette et restauration.

+33 5 59 56 03 49

18h, ouverture des portes.

18h30, début du loto.

Nombreux bons d’achat 500, 300, 100 €, téléviseur, ordinateur portable, jambons, viandes et de très nombreux autres lots . Parties enfants, 3 overboards. Bingo, bon d’achat de 300€, et bingo de consolation. Salle chauffée, buvette et restauration.

ChiniGaray

Salle des fêtes Chemin de l’école Guiche

dernière mise à jour : 2022-03-15 par