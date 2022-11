Loto Bingo Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Loto Bingo Dax, 4 décembre 2022, Dax. Loto Bingo

50 route de Massey Salle La Fougère Dax Landes Salle La Fougère 50 route de Massey

2022-12-04 – 2022-12-04

Salle La Fougère 50 route de Massey

Dax

Landes Organisé par le Foyer Rural de Heugas . Ouverture des portes à partir de 13 heures, salle chauffée, restauration et buvette. Organisé par le Foyer Rural de Heugas . Ouverture des portes à partir de 13 heures, salle chauffée, restauration et buvette. +33 5 58 57 81 77 FOYER RURAL DE HEUGAS Nina Maria – Fotolia

Salle La Fougère 50 route de Massey Dax

dernière mise à jour : 2022-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Dax Landes Salle La Fougère 50 route de Massey Ville Dax lieuville Salle La Fougère 50 route de Massey Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Loto Bingo Dax 2022-12-04 was last modified: by Loto Bingo Dax Dax 4 décembre 2022 50 route de Massey Salle La Fougère Dax Landes Dax Landes

Dax Landes