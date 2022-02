Loto Bingo Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Loto Bingo Salle de spectacle du camping Campéole Rue des outardes Biscarrosse

2022-03-06 15:00:00 – 2022-03-06 18:00:00 Salle de spectacle du camping Campéole Rue des outardes

Biscarrosse Landes Biscarrosse 8 8 EUR L’association des parents d’élèves de l’école de Biscarrosse Plage organise un Loto Bingo . Ouverture des portes à 14h30 Salle de spectacle du Camping Campéole A gagner : ordinateur, initiation golf, places de ciné, repas restaurant, bons cadeaux, places de spectacle, paniers garnis, cours de surf, coupes coiffeur, compositions florales, … et plein d’autres cadeaux Prix des cartons :

1 carton 2 €

Salle de spectacle du camping Campéole Rue des outardes Biscarrosse

