Loto-Bingo Auxonne, 26 février 2023, Auxonne

2023-02-26 14:00:00 – 2023-02-26

Salle Événementielle Boulevard Pasteur

Auxonne

Côte-d’Or Auxonne EUR 7 40 Le club Bel-Automne vous invite à son Loto-Bingo !

4000€ en bons d’achat a gagner de 20 à 500€

18 parties (4 quines par partie) + BINGO

1 carton 7 € – 2 cartons 11 € – 3 cartons 15 €

et 5 € le carton supplémentaire.

La plaque de 6 : 25 €

La plaque de 12 : 40 €

Bingo : 2 € le ticket – 5 € les 3. BUVETTE – CASSE-CROÛTE – GAUFRES +33 3 80 31 40 89 Salle Événementielle Boulevard Pasteur Auxonne

