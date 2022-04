LOTO BILINGUE FRANÇAIS-OCCITAN Le Bosc Le Bosc Catégories d’évènement: Hérault

Le Bosc

LOTO BILINGUE FRANÇAIS-OCCITAN Le Bosc, 1 mai 2022, Le Bosc. LOTO BILINGUE FRANÇAIS-OCCITAN Le Bosc

2022-05-01 15:00:00 – 2022-05-01

Le Bosc Hérault Le Bosc Loto bilingue Français-Occitan organisé par l’association Calandreta Terra Maire. 30 quines, 2 cartons pleins, 1 train de plaisir.

Buvette et petite restauration sur place. Des lots exceptionnels à gagner : VTT, séjours, outillage pro…. Qu’est ce que la Calandreta Terra Maire ?

La Calandreta Terra Maire est une école bilingue associative, reconnue par l’Éducation Nationale. Elle utilise la méthode d’immersion linguistique dès la maternelle, afin de permettre à l’enfant de s’exprimer en occitan. La pédagogie à la Calandreta est inspirée des techniques de pédagogie coopérative institutionnelle et de la pédagogie Freinet. L’association des parents a un rôle fondamental, notamment pour générer les finances essentielles au fonctionnement de l’école. Les associations Calandretas fonctionnant avec des bénévoles, tout le monde est fortement invité à participer, dans la mesure de ses centres d’intérêt et de ses compétences. Loto bilingue Français-Occitan organisé par l’association Calandreta Terra Maire.

30 quines, 2 cartons pleins, 1 train de plaisir.

Buvette et petite restauration sur place.

Des lots exceptionnels à gagner : VTT, séjours, outillage pro…. +33 4 67 44 13 85 Loto bilingue Français-Occitan organisé par l’association Calandreta Terra Maire. 30 quines, 2 cartons pleins, 1 train de plaisir.

Buvette et petite restauration sur place. Des lots exceptionnels à gagner : VTT, séjours, outillage pro…. Qu’est ce que la Calandreta Terra Maire ?

La Calandreta Terra Maire est une école bilingue associative, reconnue par l’Éducation Nationale. Elle utilise la méthode d’immersion linguistique dès la maternelle, afin de permettre à l’enfant de s’exprimer en occitan. La pédagogie à la Calandreta est inspirée des techniques de pédagogie coopérative institutionnelle et de la pédagogie Freinet. L’association des parents a un rôle fondamental, notamment pour générer les finances essentielles au fonctionnement de l’école. Les associations Calandretas fonctionnant avec des bénévoles, tout le monde est fortement invité à participer, dans la mesure de ses centres d’intérêt et de ses compétences. Le Bosc

dernière mise à jour : 2022-04-15 par OT LODEVOIS ET LARZAC

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Le Bosc Autres Lieu Le Bosc Adresse Ville Le Bosc lieuville Le Bosc Departement Hérault

Le Bosc Le Bosc Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bosc/

LOTO BILINGUE FRANÇAIS-OCCITAN Le Bosc 2022-05-01 was last modified: by LOTO BILINGUE FRANÇAIS-OCCITAN Le Bosc Le Bosc 1 mai 2022 Hérault Le Bosc

Le Bosc Hérault