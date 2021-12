Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire, Cher Loto Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire

Cher

Loto Belleville-sur-Loire, 22 janvier 2022, Belleville-sur-Loire. Loto Belleville-sur-Loire

2022-01-22 – 2022-01-22

Belleville-sur-Loire Cher Loto organisé par le « Belleville Rugby Club » à la salle des fêtes. bellevillecosne.rugby@wanadoo.fr +33 3 86 26 42 37 Loto organisé par le « Belleville Rugby Club » à la salle des fêtes. ©ad2t

Belleville-sur-Loire

dernière mise à jour : 2021-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire, Cher Autres Lieu Belleville-sur-Loire Adresse Ville Belleville-sur-Loire lieuville Belleville-sur-Loire