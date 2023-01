Loto Beauzac Beauzac Beauzac Catégories d’Évènement: Beauzac

Haute-Loire

SALLE ESPACE LA DORLIERE

2023-02-05 14:30:00

Haute-Loire Beauzac La Boule riveraine de Vaures organise un Loto à la salle de la Dorlière.

Lots ( bons cadeaux )pour les 3 1éres parties : 1 ligne 30€, 2 lignes 60€, carton plein 100€. Une partie gratuite enfants – de 13 ans 3 montres connectées. Une partie inversée 100€. +33 4 71 61 50 74 Beauzac

