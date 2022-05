Loto Bazillac Bazillac Catégories d’évènement: Bazillac

Hautes-Pyrénées

Loto Bazillac, 20 mai 2022, Bazillac. Loto Bazillac

2022-05-20 21:00:00 – 2022-05-20

Bazillac Hautes-Pyrénées Bazillac Le FC Bazillac organise un loto.

De nombreux bons d’achats, paniers gourmands et autres lots. 2€ le carton.

8€ les 10 et 15€ les 15 cartons. +33 6 68 06 88 80 https://www.fff.fr/competition/club/553002-football-club-de-bazillac/information.html Bazillac

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bazillac, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bazillac Adresse Ville Bazillac lieuville Bazillac Departement Hautes-Pyrénées

Bazillac Bazillac Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazillac/

Loto Bazillac 2022-05-20 was last modified: by Loto Bazillac Bazillac 20 mai 2022 Bazillac Hautes-Pyrénées

Bazillac Hautes-Pyrénées