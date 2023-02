Loto, 11 mars 2023, Bayas Bayas.

Loto

Salle des fêtes Bayas Gironde

2023-03-11 18:30:00 – 2023-03-11 23:59:00

Bayas

Gironde

Bayas

Loto 8 landaises + super lot

+ de 3000 € de lots!

Caddie garni, entrées de parcs, arbres fruitiers, bon d’achats, etc.

Tombola, restauration et buvette sur place.

Pique-nique non autorisé.

+33 7 85 45 80 68 APE ECOLE HUBERT FAURE / ECOLE JEAN-FRANCOIS MARTINEZ

MARIE DE BAYAS

Bayas

