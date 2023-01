Loto Bacqueville-en-Caux, 4 novembre 2023, Bacqueville-en-Caux . Loto Place du Général de Gaulle Salle des fêtes Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime Salle des fêtes Place du Général de Gaulle

2023-11-04 – 2023-11-04

Salle des fêtes Place du Général de Gaulle

Bacqueville-en-Caux

Seine-Maritime Loto organisé par l’association des boulistes la Boule Bacquevillaise. Loto organisé par l’association des boulistes la Boule Bacquevillaise. +33 6 62 65 36 96 Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Bacqueville-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Bacqueville-en-Caux Adresse Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Ville Bacqueville-en-Caux lieuville Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Departement Seine-Maritime

Loto Bacqueville-en-Caux 2023-11-04 was last modified: by Loto Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux 4 novembre 2023 Bacqueville-en-Caux Place du Général de Gaulle Salle des Fêtes Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime seine-maritime

Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime