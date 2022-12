LOTO Autignac Autignac OT AVANT-MONTS Autignac Catégories d’évènement: Autignac

Hérault

LOTO Autignac, 11 février 2023, Autignac OT AVANT-MONTS Autignac. LOTO Rue du Dabaladou Autignac Hérault

2023-02-11 – 2023-02-11 Autignac

Hérault Autignac Loto organisé par l’association CANTILENE à partir de 21h à la salle Marc Cassot. Loto organisé par l’ association CANTILENE à partir de 21h à la salle Marc Cassot. +33 4 67 28 69 75 Autignac

dernière mise à jour : 2022-12-13 par OT AVANT-MONTS

Détails Catégories d’évènement: Autignac, Hérault Autres Lieu Autignac Adresse Rue du Dabaladou Autignac Hérault OT AVANT-MONTS Ville Autignac OT AVANT-MONTS Autignac lieuville Autignac Departement Hérault

Autignac Autignac OT AVANT-MONTS Autignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autignac-ot-avant-monts-autignac/

LOTO Autignac 2023-02-11 was last modified: by LOTO Autignac Autignac 11 février 2023 Autignac Hérault Rue du Dabaladou Autignac Hérault OT AVANT-MONTS Autignac Hérault

Autignac OT AVANT-MONTS Autignac Hérault