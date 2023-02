LOTO AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Mauguio Catégories d’Évènement: Hérault

Mauguio

LOTO AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER, 19 mars 2023, Mauguio . LOTO AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 531 Avenue du 8 Mai 1945 Mauguio Hérault

2023-03-19 – 2023-03-19 Mauguio

Hérault La ville vous donne rendez-vous le dimanche 19 mars à 16h pour un loto au profit de La Ligue Contre Le Cancer. Boissons, pâtisseries et bonbons vous seront proposés à la vente. Nous vous y attendons nombreux ! Espace Morastel

531 avenue du 8 mai 1945

34130 Mauguio

_________

SERVICE VIE ASSOCIATIVE

Tél : 04 67 29 05 23 ou 06 43 09 88 12

E-mail : vie.associative@mauguio-carnon.com Loto au profit de La Ligue Contre Le Cancer vie.associative@mauguio-carnon.com +33 4 67 29 05 23 Mauguio

